Киев, , 09:53 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и вся его команда совершенно спокойно отбрасывают старые шаблоны, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил в интервью"Громадському».

Дипломат отметил, что в окружении Зеленского не стесняются спрашивать, почему те или иные вещи должны происходить именно так, а не иначе — «чем иногда ставят его в тупик».

«Определенный разрыв шаблонов, если он происходит в нормальных пределах, он очень эффективен», — заявил Пристайко, однако при этом дал понять, что команде президента Зеленского хорошо бы соблюдать некоторые рамки.

«Мне всегда казалось, что у нас слишком много бюрократии, но впервые я сталкиваюсь с ситуацией, когда мне кажется, что немножко бюрократии не помешало бы», — уточнил глава украинской дипломатии.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада Украины поддержала поданную Зеленским кандидатуру Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел 29 августа. За это назначение высказались 310 народных депутатов при 226 необходимых. Пристайко работал в команде Зеленского со старта президентской избирательной кампании, однако после президентских выборов парламент предыдущего созыва не утверждал его в должности главы МИД, хотя это назначение — ответственность президента.