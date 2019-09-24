Страсбург, Франция, , 09:46 — REGNUM Украина, как и Россия, делегация которой была восстановлена в правах в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), обязана принимать участие в обоих уставных органах Совета Европы, поэтому должна направить свою делегацию в ПАСЕ. Об этом, комментируя отказ Киева участвовать в работе организации, заявил глава одной из политических групп ассамблеи Тини Кокс (Нидерланды).

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Он напомнил, что это предусматривается в резолюции «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах», принятой большинством в три четверти в апреле 2018 года.

«Совет Европы — это не кафе, где вы выбираете все, что вам нравится», — приводит РИА Новости слова политика.

Кокс добавил, что на предстоящей сессии планируется обсудить совместный механизм реагирования, который может быть использован в случае грубого нарушения государством-членом своих обязательств по уставу и Европейской конвенции по правам человека. Поэтому, по словам политики, Украине было бы разумнее не отказываться от участия в работе ПАСЕ, чтобы не остаться в стороне от обсуждения.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 сентября, новая делегация Украины в парламентской ассамблее Европы официально заявила об отказе участвовать в осенней сессии этой организации. Таким образом Украина отреагировала на возвращения России в ПАСЕ. При этом Киев намерен продолжить консультации с партнерами в ассамблее.

Напомним, в июне 2019 года российской делегации, которая была лишена ряда прав в ПАСЕ в 2014 году, в полном объёме вернули полномочия в Парламентской ассамблее Совета Европы.

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