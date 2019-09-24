Кисмайо, , 10:01 — REGNUM Правительство Сомали приостановило полеты в аэропорт Кисмайо, столицу южного штата Джубаленд. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на свои источники.

По информации телерадиокомпании, постановление будет действовать в течение трех дней, начиная с 24 сентября. Запрет был введен в преддверии инаугурации Ахмеда Мохамеда Ислама, известного под прозвищем «Мадобе», который был переизбран на пост лидера Джубаленда на спорных выборах в прошлом месяце. Ранее ООН и центральное правительство требовали, чтобы голосование было отложено, а затем отказались признать его результаты.

В заявлении правительства Сомали не говорится о причинах приостановки полетов, но оно рассматривается экспертами как попытка помешать политикам и другим лидерам присутствовать на инаугурации Мадобе в Кисмайо в четверг, 26 сентября.

Экс-президент Сомали Шейх Шариф Шейх Ахмед, который возглавлял страну с 2009 по 2012 год, раскритиковал правительство за то, что оно остановило авиасообщение со столицей Джубаленда. В воскресенье, 22 сентября, власти запретили Шейху Ахмеду принимать участие в инаугурации в Кисмайо.

В ответ на это он обвинил правительство в нарушении конституции путем «ограничения передвижения граждан».