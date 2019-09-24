Москва, , 09:43 — REGNUM Военная помощь Украине от США регулируется законами, которые принимает Конгресс и, в конечном итоге, Дональд Трамп не мог отказать в выделении заложенных в бюджет средств, это было бы нарушением, заявил корреспонденту автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя решение Трампа о заморозке военной помощи Украине.

«И тем не менее он демонстративно притормозил на неделю эту программу из-за «подозрений в коррупции» на Украине, чем создал медиа повод ещё раз поговорить о взаимоотношениях между странами.

Надо понимать, что Украина не получает деньги на руки, из этих долларов оплачивается работа американских военных на территории Украины и частично закупается американское военное снаряжение, которое потом передается ВСУ.

Поэтому, если и шла бы речь о коррупции то не финансовой, а материальной, что гораздо сложнее отследить. Именно поэтому многие наблюдатели увидели в этом сюжете давление Трампа на Зеленского.

И намёк на коррупцию возможно был адресован не новой власти на Украине, а внутриамериканским силам, которые связаны с Украиной.

А от украинского президента Владимира Зеленского всего лишь требуется помощь в том направлении, о котором скажет Зеленскому Трамп. Они, кстати, должны встретиться сегодня — завтра на полях саммита ООН», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп распорядился приостановить выделение $400 млн Украине в качестве военной помощи из-за высокого уровня коррупции в этой стране.

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