24 сентября 2019 | Время чтения 8 мин

Андро Малкин, , 12:23 — REGNUM



Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

В том, что президент стал в Грузии своего рода формальной и символичной фигурой, практически ничего в стране не решающей и лишь порой констатирующей своей подписью где-то «дальше и выше» принятые решения, никто в стране уже не сомневается. А очередной скандал, разразившийся вокруг президента Саломе Зурабишвили, которой было «предначертано» стать первым в истории современной Грузии главой государства, еще больше сгустил тучи вокруг ее и без того небезоблачного «правления», начатого и продолжающегося на фоне агрессивной и жесткой критики оппозиции и подвластных ей СМИ.

В одном из первых своих интервью и комментариев относительно своей задачи и деятельности на посту президента тогда еще новоизбранная Зурабишвили пояснила, что по новой Конституции президент Грузии — не политик, а посему политических заявлений и комментариев по тому конкретному вопросу, который был ей задан на тот момент, делать не будет. Впрочем, далее она потихоньку отступила от этого принципа и особенно в международных отношениях, в ходе зарубежных визитов, сделала ряд заявлений явно политического содержания и характера, в результате которых у Грузии возникли определенные проблемы с некоторыми стратегическими партнерами и соседями…

На этот раз, судя по распространяемым вокруг президента слухам, дело обстоит достаточно серьезно и касается — ни много ни мало — коррупции и взяточничества. И исходят эти слухи ни от кого иного, как от бывших соратников экс-президента Саакашвили, ныне сгруппировавшихся в якобы оппозиционной его партии «Национальное движение», и имеющей почти трехлетний опыт самостоятельной политической деятельности «Европейской Грузии».

А огласила обвинения в адрес Зурабишвили Ирма Надирашвили, бывший журналист телекомпании «Рустави 2» и один из активных участников «революции роз», перекочевавшая из журналистики вначале в пресс-службы правительственных структур, а затем добравшаяся до парламента.

Новый рупор партии Саакашвили, телекомпания «Мтавари архи», что в переводе с грузинского означает «Главный канал», основанная бывшим гендиректором «Рустави 2» Никой Гварамией и почти целиком состоящая из бывшего коллектива этой телекомпании, на заре своего возрожденного существования сделала «репортаж-бомбу» о том, как сотрудники администрации президента прямо во дворе, на улице, берут взятки у родственников заключенных, чтобы посодействовать перед президентом об их помиловании.

«Революция роз» в Грузии

«Журналистским расследованием» назвали свою «бомбу» журналисты — авторы скандальной информации. И вылили на Саломе Зурабишвили и нынешнюю власть целый ушат самых грязных обвинений, начиная с освобождения убийц за деньги и кончая пытками и убийствами заключенных в тюрьмах. Почти за год до предстоящих парламентских выборов оппоненты партии Бидзины Иванишвили решили ударить по нему и правительству «Грузинской мечты» тем же самым, чем в свое время ударил тогда еще новичок в политике олигарх Иванишвили по партии Саакашвили «Единое национальное движение».

Оппозиция резка и безапелляционна. Не представляя конкретных доказательств, она апеллирует теми малоясными кадрами, которые засняла на улице у президентской резиденции «вездесущая» телекомпания «Мтавари архи», та же бывшая «Рустави 2», с измененным названием и почти похожим логотипом. Кадры, на которых некие люди шелестели деньгами, другие — бумагами, третьи что-то записывали, четвертые — обещали, а пятые — выражали всем этим возмущение. Знакомы обществу и хорошо видны были эти, пятые, известные оппозиционные политики, которые безапелляционно говорили, что президент занимается взяточничеством и исполняет волю реального правителя страны — Иванишвили.

Николоз Гварамия

И тактика оппонентов сыграла свою позитивную для оппозиции роль. Правящая партия была вынуждена пойти на поводу у авторов обвинений и возбудить уголовное дело по возможным фактам коррупции в процессе помилования.

А представители «Грузинской мечты» заговорили о том, что если это будет нужно для интересов следствия, то на допрос будет вызвана и сама Зурабишвили.

В политической атмосфере Грузии возник и пока еще завис вопрос импичмента президента, который станет реальным в зависимости от направления, в котором прокуратура поведет расследование.

Так президент — не политик оказалась еще и президентом — подозреваемым, и подозреваемым в совершении совсем не легкого преступления.

Оппоненты же продолжают наступление. Вначале огласили личность того, кто по согласованию с вышестоящим, а именно, с Иванишвили, поставлял Саломе Зурабишвили списки лиц, подлежащих помилованию. И, как говорят оппоненты, брал за это мзду. Им оказался адвокат Дмитрий Габуния, ныне парламентский секретарь президента Грузии.

Бидзина Иванишвили (сс) Michał Koziczyński

В этой заварухе с помилованием прозвучала и фамилия бывшего, а может, и нынешнего партнера и коллеги юриста Габунии, адвоката Пааты Салии, который защищал интересы Кибара Халваши, того самого, которому грузинский суд утвердил право собственности на телекомпанию «Рустави 2», а ЕСПЧ подтвердил решение грузинского правосудия. Салия, которого Халваши назначил гендиректором уже принадлежащей ему «Рустави 2». Оппонентам из партий — соратников и сателлитов экс-президента Саакашвили есть за что рассчитаться с Салией. Несколько дней подряд при каждом удобном случае лидеры оппозиционных партий, особенно «Европейской Грузии», упоминали имя и фамилию Паата Салии в связи с делом о помиловании. А «Главный канал» так же регулярно повторял и давал комментарии других политиков и экспертов на эту же тему.

Продолжила тему 23 сентября все та же Ирма Надирашвили, явившаяся на «опрос» в прокуратуру по поводу ее же заявления о фактах коррупции в администрации президента. Надирашвили утверждала, что с ней связался некий источник, который сообщил, что его знакомому пообещали помилование сидящего в тюрьме родственника за солидную сумму.

Кибар Халваши Deekay14

Прокуратура, естественно, поинтересовалась, кто мог быть этим источником, но «стойкая» Надирашвили «своего человека-источника» не выдала и объяснила, что имеет право хранить личность собственного информатора в тайне, потому что в случае разглашения его данных ему может угрожать опасность. Вполне «достойный ответ», если, конечно, не принимать во внимание, от лица с какими «человеческими ценностями» такой ответ исходит.

Нынешняя грузинская власть во многом слаба и инертна, несмотря на те немалые финансы, которыми владеет и малую толику которых время от времени вкладывает либо обещает вложить в развитие страны ее реальный лидер.

Грузинские эксперты и раньше отмечали, что с пропагандой собственной деятельности у правящей партии серьезные проблемы. Точнее, пропагандировать, так, как это делал и продолжает делать Саакашвили с его натренированной командой пиарщиков, правительство «Грузинской мечты» не умеет. Лишь время от времени прибегает к антирекламе собственных противников, пытаясь напомнить обществу о тех бесчинствах, которые чинил Саакашвили. И делает это слишком грубыми и малоубедительными методами и средствами.

С другой стороны, «Грузинская мечта» делала и делает немало шагов, которые и ее дискредитируют в глазах населения. Монополизируются все основные сферы экономической деятельности, принимаются непопулярные решения, не делаются реальные шаги по спасению грузинской валюты от неуклонного краха, не осуществляются начатые проекты, не повышаются пенсии и зарплаты основной массы населения. Зато растут доходы небольшой группы скучившихся у власти и приближенных к ним лиц. И население Грузии оказывается перед неприемлемой с обеих сторон дилеммой и ненужной альтернативой. Когда и прежнего не хочется возвращать, и от нынешнего хочется избавиться.

Как будет развиваться скандал вокруг Саломе Зурабишвили, пока предсказать трудно. Возможно, прокуратура начнет расследование, огласит промежуточные этапы, а затем замолчит, оппоненты повозмущаются, а потом перейдут к другим темам. И помилование тройки убийц и пары наркоторговцев сойдет президенту с рук. Хотя и предшественникам Саломе Зурабишвили такие акты прощались. Убийц миловали и Саакашвили, и Георгий Маргвелашвили.

Георгий Маргвелашвили

Но возможен и другой вариант развития событий, при котором «Грузинской мечте» придется пожертвовать еще одним своим ставленником, на этот раз президентом и согласиться на ее импичмент. Правда, такой конец этого дела сегодня кажется маловероятным, но и лидер ныне правящей партии — личность малопредсказуемая.

Оппозиция и не приближенное к правящей верхушке экспертное общество усиленно советуют Саломе Зурабишвили заговорить и сказать правду: кто подает ей на утверждение и подписание списки заключенных для помилования. Она отмалчивается, и лишь администрация президента сделала общее заявление о том, что Зурабишвили приветствует начатое прокуратурой расследование.

Партии, учрежденной олигархом Иванишвили, с самого ее основания оппоненты покоя не давали. После прихода к власти она пыталась постепенно сбросить с себя навязанное из-за рубежа бремя коабитации и даже приняла для этого целый ряд серьезных законодательных изменений. Но реально разбить оковы этой самой коабитации так и не сумела.

Инаугурация Саакашвили в 2004 году

От подобного противостояния формально правящей партии и оппозиции, в действительности же двух противоположных, но находящихся у руля власти сил, страдают лишь сама Грузия и ее основное население, которое пока никаких перспектив выхода из этой запутанной ситуации и улучшения собственного существования не видит.

Саломе Зурабишвили когда-то сказала, что она — президент — не политик. Сегодня она лишь пожинает плоды некогда данного согласия баллотироваться в президенты и формально обретенных полномочий главы государства.