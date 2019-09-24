Андро Малкин, 24 сентября 2019, 12:23 — REGNUM

Грузия
Грузия
Иван Шилов © ИА REGNUM

В том, что президент стал в Грузии своего рода формальной и символичной фигурой, практически ничего в стране не решающей и лишь порой констатирующей своей подписью где-то «дальше и выше» принятые решения, никто в стране уже не сомневается. А очередной скандал, разразившийся вокруг президента Саломе Зурабишвили, которой было «предначертано» стать первым в истории современной Грузии главой государства, еще больше сгустил тучи вокруг ее и без того небезоблачного «правления», начатого и продолжающегося на фоне агрессивной и жесткой критики оппозиции и подвластных ей СМИ.

В одном из первых своих интервью и комментариев относительно своей задачи и деятельности на посту президента тогда еще новоизбранная Зурабишвили пояснила, что по новой Конституции президент Грузии — не политик, а посему политических заявлений и комментариев по тому конкретному вопросу, который был ей задан на тот момент, делать не будет. Впрочем, далее она потихоньку отступила от этого принципа и особенно в международных отношениях, в ходе зарубежных визитов, сделала ряд заявлений явно политического содержания и характера, в результате которых у Грузии возникли определенные проблемы с некоторыми стратегическими партнерами и соседями…

На этот раз, судя по распространяемым вокруг президента слухам, дело обстоит достаточно серьезно и касается — ни много ни мало — коррупции и взяточничества. И исходят эти слухи ни от кого иного, как от бывших соратников экс-президента Саакашвили, ныне сгруппировавшихся в якобы оппозиционной его партии «Национальное движение», и имеющей почти трехлетний опыт самостоятельной политической деятельности «Европейской Грузии».

А огласила обвинения в адрес Зурабишвили Ирма Надирашвили, бывший журналист телекомпании «Рустави 2» и один из активных участников «революции роз», перекочевавшая из журналистики вначале в пресс-службы правительственных структур, а затем добравшаяся до парламента.

Новый рупор партии Саакашвили, телекомпания «Мтавари архи», что в переводе с грузинского означает «Главный канал», основанная бывшим гендиректором «Рустави 2» Никой Гварамией и почти целиком состоящая из бывшего коллектива этой телекомпании, на заре своего возрожденного существования сделала «репортаж-бомбу» о том, как сотрудники администрации президента прямо во дворе, на улице, берут взятки у родственников заключенных, чтобы посодействовать перед президентом об их помиловании.

«Революция роз» в Грузии
«Революция роз» в Грузии

«Журналистским расследованием» назвали свою «бомбу» журналисты — авторы скандальной информации. И вылили на Саломе Зурабишвили и нынешнюю власть целый ушат самых грязных обвинений, начиная с освобождения убийц за деньги и кончая пытками и убийствами заключенных в тюрьмах. Почти за год до предстоящих парламентских выборов оппоненты партии Бидзины Иванишвили решили ударить по нему и правительству «Грузинской мечты» тем же самым, чем в свое время ударил тогда еще новичок в политике олигарх Иванишвили по партии Саакашвили «Единое национальное движение».

Оппозиция резка и безапелляционна. Не представляя конкретных доказательств, она апеллирует теми малоясными кадрами, которые засняла на улице у президентской резиденции «вездесущая» телекомпания «Мтавари архи», та же бывшая «Рустави 2», с измененным названием и почти похожим логотипом. Кадры, на которых некие люди шелестели деньгами, другие — бумагами, третьи что-то записывали, четвертые — обещали, а пятые — выражали всем этим возмущение. Знакомы обществу и хорошо видны были эти, пятые, известные оппозиционные политики, которые безапелляционно говорили, что президент занимается взяточничеством и исполняет волю реального правителя страны — Иванишвили.

Николоз Гварамия
Николоз Гварамия

И тактика оппонентов сыграла свою позитивную для оппозиции роль. Правящая партия была вынуждена пойти на поводу у авторов обвинений и возбудить уголовное дело по возможным фактам коррупции в процессе помилования.

А представители «Грузинской мечты» заговорили о том, что если это будет нужно для интересов следствия, то на допрос будет вызвана и сама Зурабишвили.

В политической атмосфере Грузии возник и пока еще завис вопрос импичмента президента, который станет реальным в зависимости от направления, в котором прокуратура поведет расследование.

Так президент — не политик оказалась еще и президентом — подозреваемым, и подозреваемым в совершении совсем не легкого преступления.

Оппоненты же продолжают наступление. Вначале огласили личность того, кто по согласованию с вышестоящим, а именно, с Иванишвили, поставлял Саломе Зурабишвили списки лиц, подлежащих помилованию. И, как говорят оппоненты, брал за это мзду. Им оказался адвокат Дмитрий Габуния, ныне парламентский секретарь президента Грузии.

Бидзина Иванишвили
Бидзина Иванишвили
(сс) Michał Koziczyński

В этой заварухе с помилованием прозвучала и фамилия бывшего, а может, и нынешнего партнера и коллеги юриста Габунии, адвоката Пааты Салии, который защищал интересы Кибара Халваши, того самого, которому грузинский суд утвердил право собственности на телекомпанию «Рустави 2», а ЕСПЧ подтвердил решение грузинского правосудия. Салия, которого Халваши назначил гендиректором уже принадлежащей ему «Рустави 2». Оппонентам из партий — соратников и сателлитов экс-президента Саакашвили есть за что рассчитаться с Салией. Несколько дней подряд при каждом удобном случае лидеры оппозиционных партий, особенно «Европейской Грузии», упоминали имя и фамилию Паата Салии в связи с делом о помиловании. А «Главный канал» так же регулярно повторял и давал комментарии других политиков и экспертов на эту же тему.

Продолжила тему 23 сентября все та же Ирма Надирашвили, явившаяся на «опрос» в прокуратуру по поводу ее же заявления о фактах коррупции в администрации президента. Надирашвили утверждала, что с ней связался некий источник, который сообщил, что его знакомому пообещали помилование сидящего в тюрьме родственника за солидную сумму.

Кибар Халваши
Кибар Халваши
Deekay14

Прокуратура, естественно, поинтересовалась, кто мог быть этим источником, но «стойкая» Надирашвили «своего человека-источника» не выдала и объяснила, что имеет право хранить личность собственного информатора в тайне, потому что в случае разглашения его данных ему может угрожать опасность. Вполне «достойный ответ», если, конечно, не принимать во внимание, от лица с какими «человеческими ценностями» такой ответ исходит.

Нынешняя грузинская власть во многом слаба и инертна, несмотря на те немалые финансы, которыми владеет и малую толику которых время от времени вкладывает либо обещает вложить в развитие страны ее реальный лидер.

Грузинские эксперты и раньше отмечали, что с пропагандой собственной деятельности у правящей партии серьезные проблемы. Точнее, пропагандировать, так, как это делал и продолжает делать Саакашвили с его натренированной командой пиарщиков, правительство «Грузинской мечты» не умеет. Лишь время от времени прибегает к антирекламе собственных противников, пытаясь напомнить обществу о тех бесчинствах, которые чинил Саакашвили. И делает это слишком грубыми и малоубедительными методами и средствами.

С другой стороны, «Грузинская мечта» делала и делает немало шагов, которые и ее дискредитируют в глазах населения. Монополизируются все основные сферы экономической деятельности, принимаются непопулярные решения, не делаются реальные шаги по спасению грузинской валюты от неуклонного краха, не осуществляются начатые проекты, не повышаются пенсии и зарплаты основной массы населения. Зато растут доходы небольшой группы скучившихся у власти и приближенных к ним лиц. И население Грузии оказывается перед неприемлемой с обеих сторон дилеммой и ненужной альтернативой. Когда и прежнего не хочется возвращать, и от нынешнего хочется избавиться.

Как будет развиваться скандал вокруг Саломе Зурабишвили, пока предсказать трудно. Возможно, прокуратура начнет расследование, огласит промежуточные этапы, а затем замолчит, оппоненты повозмущаются, а потом перейдут к другим темам. И помилование тройки убийц и пары наркоторговцев сойдет президенту с рук. Хотя и предшественникам Саломе Зурабишвили такие акты прощались. Убийц миловали и Саакашвили, и Георгий Маргвелашвили.

Георгий Маргвелашвили
Георгий Маргвелашвили

Но возможен и другой вариант развития событий, при котором «Грузинской мечте» придется пожертвовать еще одним своим ставленником, на этот раз президентом и согласиться на ее импичмент. Правда, такой конец этого дела сегодня кажется маловероятным, но и лидер ныне правящей партии — личность малопредсказуемая.

Оппозиция и не приближенное к правящей верхушке экспертное общество усиленно советуют Саломе Зурабишвили заговорить и сказать правду: кто подает ей на утверждение и подписание списки заключенных для помилования. Она отмалчивается, и лишь администрация президента сделала общее заявление о том, что Зурабишвили приветствует начатое прокуратурой расследование.

Партии, учрежденной олигархом Иванишвили, с самого ее основания оппоненты покоя не давали. После прихода к власти она пыталась постепенно сбросить с себя навязанное из-за рубежа бремя коабитации и даже приняла для этого целый ряд серьезных законодательных изменений. Но реально разбить оковы этой самой коабитации так и не сумела.

Инаугурация Саакашвили в 2004 году
Инаугурация Саакашвили в 2004 году

От подобного противостояния формально правящей партии и оппозиции, в действительности же двух противоположных, но находящихся у руля власти сил, страдают лишь сама Грузия и ее основное население, которое пока никаких перспектив выхода из этой запутанной ситуации и улучшения собственного существования не видит.

Саломе Зурабишвили когда-то сказала, что она — президент — не политик. Сегодня она лишь пожинает плоды некогда данного согласия баллотироваться в президенты и формально обретенных полномочий главы государства.