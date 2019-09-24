Ереван, , 09:42 — REGNUM Сегодня, 24 сентября, было найдено тело бывшего начальника полиции Армении Айка Арутюняна с огнестрельным ранением в голову. Об этом ИА РЕГНУМ сообщили в полиции Армении.

Айк Арутюнян police.am

Айк Арутюнян занимал пост начальника полиции Армении с 2003-го по 2008 год. По предварительной версии полиции, произошедшее является самоубийством.

Арутюнян проходил по делу «1 марта» в качестве одного из ключевых свидетелей. Ведь именно он был главой полиции, при кровавых событиях 1 марта 2008 года, когда погибли десять человек. По этому делу ключевым обвиняемым является экс-президент Армении Роберт Кочарян.

Поддерживающие Кочаряна СМИ уже начали распространять информацию, что якобы Айка Арутюняна заставляли давать показание по делу «1 марта». В этой связи политический обозреватель Грант Тер-Абрамян предполагает, что это может быть заранее запланированное действие."Спустя 40 минут после известия о предполагаемом самоубийстве Айка Арутюняна hayeli. am распространяет информацию, что, по их сведениям, его последние слова были о том, что его заставляли давать показания и т.д. Такая оперативность только усиливает сомнения в том, что это может быть заранее запланированное действие. Или еще на не остывшем трупе уже играется грязная игра. Я склонен к первому», — пишет Тер-Абрамян.