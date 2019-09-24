Сеул, , 09:46 — REGNUM В 10:00 по местному времени в Сеуле начались переговоры представителей США и Южной Кореи по вопросам распределения военных расходов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, южнокорейскую делегацию, в состав которой вошли представили министерства иностранных дел, министерства обороны, министерства стратегии и финансов, Управления программ оборонных закупок, возглавил представитель МИД Чан Вон Сам.

Американскую делегацию, в которую также вошли представители министерства обороны и госдепартамента, возглавил представитель Госдепа Джеймс Дехарт.

Известно, что в ходе двухдневных переговоров стороны обсудят долю оборонных расходов Южной Кореи на 2020 год.

Как сообщают представители МИД Южной Кореи, США может потребовать увеличения доли Южной Кореи в расходах на содержание американских военных сил, объясняя это тем, что ежегодно Вашингтон тратит около $5 млрд. В свою очередь, Сеул настаивает на справедливом и разумной распределении средств.

Напомним, что в марте Южная Корея и США подписали 10-е соглашение о финансировании пребывания военных США в Южной Корее, сумма которого составила 1,38 трлн вон (~$1,15 млрд), что на 8,2% больше по сравнению с 2018 годом.

Действующее соглашение, вступившее в силу 5 апреля, истекает 31 декабря 2019 года.