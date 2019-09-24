Манагуа , , 09:37 — REGNUM Антиправительственные протесты в Никарагуа инспирировались США, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега, выступая на празднике 40-летия создания Национальной полиции, передает TeleSur.

«Из американского посольства, с одной стороны, поощряли снизу, подливали масла в огонь. А с другой стороны, когда эти террористы напали также и на них, захватили автомобили с дипломатическими номерами, отобрали оружие — они нам говорили: для чего же Национальная полиция?» — сказал Ортега 23 сентября.

На торжественном мероприятии на Площади Революции в Манагуа первый комиссар полиции подчеркнул, что в Никарагуа в сравнении с другими странами Центральной и Латинской Америки удается поддерживать низкий уровень преступности, в том числе в среднем около 8 убийств на 6 тыс. населения.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля 2018 года в Никарагуа происходили беспорядки. Вооруженная оппозиция устраивала блокады трасс, пыталась добиться свержения правительства. Ситуация нормализовалась к осени.