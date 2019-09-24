Екатеринбург, , 09:36 — REGNUM В Екатеринбурге Герой России, бывший депутат гордумы и директор Центрального парка культуры им. Маяковского Роман Шадрин в ближайшее время покинет ряды «Единой России». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, пришло время что-то поменять в своей жизни. Переоценка взглядов завершена, отметил Шадрин.

«Партия, которой я верил, поступила со мной очень некрасиво. Не умею и не хочу быть приспособленцем, когда не можешь сказать то что ты думаешь, о том что видишь», — написал Герой России.

Он также заявил о том, что скоро сдаст партбилет ЕР. Экс-депутат отдаёт себе отчёт в том, что высокие посты ему теперь не светят, но зато он отмечает, что не будет связан «никаким политесом».

Также Герой России заявил о том, что идёт в одну из парламентских партий. «Я иду в ЛДПР!» — отметил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, Шадрин был депутатом гордумы в 2013—2018 годах. А осенью 2015-го он возглавил ЦПКиО им. Маяковского, во главе которого оставался до января 2019-го. А до назначения несколько месяцев находился в Луганской народной республике, где оказывал помощь ополченцам.

Отметим, в 2021 году в России пройдут выборы нового состава Госдумы. А Свердловской области предстоят выборы депутатов Законодательного собрания. Некоторые наблюдатели полагают, что Шадрин может принять в них участие.