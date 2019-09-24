Нью-Йорк, США, , 09:35 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла рассказал о трех приоритетах правительства страны в деле спасения моря и реализации устойчивой морской экономики на заседании группы высокого уровня в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке (США), сообщает информационное агентство Antara.

«Во-первых, поощрять глобальные действия по преодолению морских пластиковых отходов», — заявил вице-президент Индонезии.

Усилия по сокращению морских пластиковых отходов, предпринятые правительством страны, достигли 20% в 2019 году. Индонезия нацелена на достижения 75% к 2025 году.

Вторым приоритетом, по словам Юсуф Каллы, является устойчивое управление рыболовством посредством сокращения преступности и сотрудничество со странами региона в борьбе с незаконным рыболовством.

Третьим приоритетом правительства Индонезии стало обсуждение проблем на море и изменение климата.

«Мы подчеркиваем важность устойчивого управления лесами и торфяниками», — отметил Юсуф Калла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Юсуф Калла прибыл в Нью-Йорке, возглавив индонезийскую делегацию на 74-й сессии ГА ООН.

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