Екатеринбург, , 09:31 — REGNUM Городская дума Екатеринбурга на очередном заседании большинством голосов поддержала положение о проведении опроса по вопросу выбора площадки под строительство нового храма. Он будет проведён 13 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ходе обсуждения, руководитель аппарата администрации города Илья Захаров пояснил, что подсчёт опросных листов начнётся сразу после завершения опроса, после того как ящики будут свезены в мэрию. Он также предложил наблюдателям контролировать процесс доставки опросных листов и их дальнейшего подсчёта.

Отметим, что ряд депутатов высказались против проведения опроса как такового. По их мнению, точка напряжённости в городе была по вопросу строительства храма в сквере у Драмтеатра, но на данный момент проблемы нет, так как застройщик «ушёл с площадки».

Напомним, что ранее дату проведения опроса определила специальная комиссия. Изначально предлагалось провести опрос 12 октября, но в связи с тем, что это суббота, и школы, в которых будут проводить опрос, работают, было принято решение перенести опрос на воскресенье.

Отметим, что общая стоимость проведения опроса в Екатеринбурге, предположительно, обойдётся городской казне в шесть миллионов рублей.

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