Донецк, , 09:18 — REGNUM Представители ДНР на переговорах в Минске будут добиваться подписания украинской стороной «формулы Штайнмайера», заявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщил 24 сентября официальный сайт Донецкой Народной Республики.

«Уже на следующей встрече в Минске, запланированной на 1 октября, мы вновь потребуем от Украины завизировать текст, согласованный советниками «нормандского формата», — рассказал он.

Пушилин добавил, что это необходимо сделать для того, чтобы украинская сторона не могла уклониться от обязательства предоставить Донбассу особый статус.

Напомним, 18 сентября представители Киева отказались подписывать «формулу Штайнмайера», то есть отказались согласовывать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса, а также сорвали разведения сил на двух участках фронта.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что никакой согласованной «формулы Штайнмайера» не существует.

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