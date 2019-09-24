Ташкент, , 09:11 — REGNUM Государственные органы в Узбекистане взаимодействуют с общественностью и СМИ на недостаточном уровне и не уделяют должного внимания развитию узбекоязычного сегмента интернета. Об этом говорится в проекте Концепции единой государственной информационной политики, опубликованном на портале «Обсуждение проектов нормативно-правовых документов республики.

Авторы документа планируют, что Концепция единой государственной информационной политики станет составной частью Концепции национальной безопасности Узбекистана и будет направлена на обеспечение национальных интересов.

В рамках Концепции планируется формировать и осуществлять стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики республики в информационной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с блогерами. На встрече глава государства заявил, что политика открытости республики будет продолжена.

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