Арташес Гегамян, 24 сентября 2019, 09:08 — REGNUM Бесспорно, одно: Пашинян — это угроза национальной безопасности Республики Армения. И все его последние действия — тому убедительное доказательство. Мне уже приходилось об этом писать в статье под заглавием «Отстранение Пашиняна — гарантия выживания Армении» (ИА REGNUM, 17 сентября 2019 г.). Теперь же с еще большей уверенностью могу добавить, что противостоять этой угрозе, отстранить Пашиняна от власти — спасти Армению от саморазрушения. И это не есть преувеличение.
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Итак, 21 сентября 1991 года народ Армении на всенародном референдуме проголосовал за выход Армянской ССР из состава Советского Союза и провозглашение независимости, а 23 сентября Верховный Совет Армянской ССР провозгласил Армению независимым государством, а 24 сентября ВС Армянской ССР решил переименовать Армянскую Советскую Социалистическую Республику в Республику Армения (РА). Характеризовать пройденный нашим народом путь к Независимости — дело отнюдь не из легких, но о главных вехах и сегодняшних реалиях подумать мы обязаны. Ибо не будет преувеличением, если характеризовать современные реалии словами из Декларации Законодательного Собрания Франции от 11 июля 1792 года, которая гласила: «Отечество в опасности» (фр. La patrie en danger). Как известно, эта Декларация была принята в ответ на угрозы, нависшие в этот период над Французской революцией как от внешних врагов (коалиции Пруссии и Австрии), так и от внутренних (бывшие дворяне и не присягнувшие священники). В случае с Республикой Армения нашему Отечеству угрожает опасность, обусловленная полной неадекватностью действующих властей вызовам и угрозам национальной безопасности. Это положение усугубляется тем, что после государственного переворота, совершенного в апреле-мае 2018 года в РА (далее государственный переворот), наша страна фактически оказалась под внешним управлением. Да, да, уважаемый читатель, это не есть преувеличение, а данность. Достаточно поименно проанализировать деятелей из ближайшего окружения «народного премьера», будь то в исполнительной или законодательной властях, чтобы убедиться в объективности данной мною оценки. Ведь уже не является секретом, что главной движущей силой государственного переворота были уже не одно десятилетие окопавшиеся в РА выкормыши разного рода соросовских фондов, представители тоталитарной религиозной секты «Слово жизни», ну и, как это сейчас широко пропагандируется, представители ЛГБТ-сообщества (которые во всем своем мерзопакостном обличии 21 сентября т.г. «блеснули» на праздновании «Дня независимости» в Гюмри, когда мужчиноподобные особи, перенарядившись в женские юбки, плясали на сцене перед ликом самого՛ «народного премьера» Никола Воваевича, себя любимого. Закулисные кукловоды властей специально включили этот содомистский номер в программу праздничного концерта. Ведь среди приглашенных на сие мероприятие был и Его Святейшество, Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин Второй, убежденный борец по обереганию и сохранению священных христианских традиций армянского народа от гнусных посягательств местных апологетов Стамбульской конвенции, которую Никол Воваевич и КО подвесили как Дамоклов меч над Арменией и армянским народом. Да, отщепенцы от Армянской Апостольской Святой Церкви (далее ААЦ), дорвавшиеся до власти в РА, уж никак не могут простить Его Святейшеству Гарегину Второму, под верховенством которого в июле т.г. было принято заявление епископов и правящих архиереев ААЦ против ратификации Стамбульской конвенции. В заявлении ААЦ, в частности, говорилось:
Вместе с тем, в заявлении ААЦ говорилось:
Я специально столь подробно привел эти выдержки из заявления ААЦ, потому что Никол Воваевич эту горькую пилюлю не смог проглотить. Ведь благодаря принципиальной позиции ААЦ, ее последовательных приверженцев, а также любого здравомыслящего гражданина РА, не одурманенного зельем (читай американскими долларами из соросовских фондов), они, вопреки грубому давлению на ААЦ, персонально на Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян, добились-таки переноса сроков ратификации Стамбульской конвенции на 2020 год. Вот и с целью оправдаться перед заокеанскими кукловодами уже 22 сентября т.г. в Лос-Анджелесе, как метко выразилось патриотическое издание «Никол Пашинян объявил о войне против церкви (от имени народа)». Так, отвечая на вопрос одного американского армянина, Пашинян выдал на гора очередную еретическую ахинею:
Естественно, что стратег галактического масштаба, коим является Никол Воваевич, в очередной раз, разглагольствуя о желании народа, подразумевал активистов религиозной тоталитарной секты «Слово жизни», близость с которой Никола Воваевича и его ближайшего окружения в более-менее сведущих кругах РА не является секретом. Далее наш стратег (в области расшатывания устоев армянской государственности) продолжил:
Подобная воинственность Никола Воваевича вынужденная. Хозяева из-за океана требуют ратификации Стамбульской конвенции, а тут поперек дороги встала ААЦ, надо что-то делать, на что есть давно заготовленные рецепты. Так, по трафаретной схеме Никол Воваевич приписывает священнослужителям ААЦ слова, которые ими никогда и нигде не произносилось и тут сей «темный рыцарь», нет, уважаемый читатель, здесь речь вовсе не о Бэтмане из супергеройского боевика режиссера Кристофера Нолан, а о нашем Николе Воваевиче, подобно Зевсу, правда, не с Олимпа, а из Калифорнии, мечет гром и молнии в адрес священнослужителей ААЦ. Естественно, что это не случайно, а является всего лишь неотъемлемой частью сценария по подрыву одной из главных опор армянской государственности, каковой по праву является Армянская Апостольская Святая Церковь во главе с Гарегином Вторым, пастырем с чувством высокой гражданственности и любви к армянскому народу. Чтобы не показаться уж слишком высокопарным в своих оценках Его Святейшеству, приведу короткую историческую справку. Так, согласно официальному сообщению, Первопрестольный Эчмиадзин, услышав о столкновениях между полицией и митингующими, которые произошли 1 марта 2008 года в 6:30 утра по ереванскому времени, поступил следующим образом, читаем:
Напомним читателям, что в то смутное время одним из ближайших соратников Л. Тер-Петросяна по части взбудораживания митингующих и призывов к неподчинению властям был наш любимец, Никол Воваевич собственной персоной. Для Католикоса Всех Армян каждая капля пролитой крови своих соотечественников очень и очень дорогого стоит. Собственно, это и привело его к резиденции Левона Тер-Петросяна.
Чтобы не утомлять уважаемых читателей дальнейшими подробностями, характеризующими предысторию нынешней смуты, приведу выдержки из поздравительных посланий второго и третьего президентов Армении по случаю 28-летия Дня Независимости РА, в которых, на мой взгляд, дана весьма емкая оценка положению, в котором оказалась Армения в наши дни.
Увы, эти горькие оценки Роберта Седраковича Кочаряна являются сущей правдой. Приведу выдержку из поздравительного послания третьего президента РА Сержа Азатовича Саргсяна:
Такова объективная картина современных реалий, во всеуслышание заявленная Героями Арцаха Робертом Кочаряном и Сержем Сагсяном. Согласиться с этими, бесспорно, сколь объективными, столь и тревожными оценками — должно стать лишь первым шагом на пути по спасению нашего Отечества, которое в опасности. Да, да, уважаемый читатель, по спасению от диктатуры воинствующего невежества властей РА и лично Никола Воваевича, будь то в геополитике или в экономике, а стало быть, и в государственном управлении.
Чтобы у читателей не сложилось мнение, что я огульно охаиваю Никола Воваевича и КО, сошлюсь на совершенно новый факт, красноречиво свидетельствующий о неадекватности властей РА. Так, 20 сентября т.г. на сайте www.rtvi.com была опубликована статья под заглавием «Россия готовится досрочно прекратить обслуживание железной дороги Армении. Это связано с уголовным делом против дочки РЖД», в которой, в частности, отмечается:
Он также подтвердил, что российская сторона начала «серьезную проработку вопроса «О досрочном расторжении договора об управлении железной дорогой Армении» (подчеркнуто мной — А. Г.)». Чтобы читателям было понятно, что для экономики, а более шире для обеспечения национальной безопасности РА, означает ЮКЖД, приведу выдержки из интервью первого заместителя генерального директора РЖД и председателя совета директоров ЮКЖД Александра Мишарина под заглавием «РЖД за 10 лет инвестировало в железнодорожную сферу Армении больше 230 млн. долларов» (06.08.2018). Вот некоторые выдержки из этого интервью:
Можно привести и другие подробности, характеризующие весьма эффективную работу ЮКЖД, как-то: за 10 лет отремонтировано 463 км пути, причем капитальный ремонт осуществлен на 160 км пути. Заменено порядка 877 тысяч шпал, отремонтировано 52 переезда, 412 км контактной сети. Заметим, что успехи ЮКЖД в последние годы во многом стали столь ощутимыми благодаря слаженной работе трехтысячного коллектива железнодорожников Армении во главе с генеральным директором ЮКЖД Сергеем Геннадьевичем Валько, высоко профессиональным менеджером железнодорожного транспорта, потомственным железнодорожником. И с учетом этих фактов есть нечто зловещее в том, что власти РА под чутким менеджментом Никола Воваевича делают все от них зависящее, чтобы на корню подорвать нормальное функционирование ЮКЖД. По этому вопиющему произволу властей весьма сдержанно выступил торговый представитель России в Армении Андрей Бабко, который заявил, что держать вопрос ЮКЖД в подвешенном состоянии нельзя.
Мракобесие властей РА и впрямь зашкаливает. Вредоносная абсурдность положения, сложившегося в отношениях властей РА и ЮКЖД, дошла до того, что к вящему удовольствию Апшеронских аналитиков это как елей на душу. Так, 22 сентября т.г. ранним утром, аж в 02:52, известный проправительственный интернет-портал Азербайджана опубликовал статью (по горячим следам) под заглавием «Россия отменяет еще одно стратегическое соглашение с Арменией», в которой автор статьи, не без злорадства, поучает Никола Воваевича:
Уважаемый читатель вполне резонно может задаться вопросом: а чем же обусловлена подобная сердобольность азербайджанских аналитиков? И читатель будет прав, если выкинуть из памяти самую малость, а именно: статью Никола Пашиняна под заглавием «Землю сохраняют любовью, знайте», опубликованную 22 мая 2001 года, в газете «Айкакан Жаманак», редактором которой тогда был он сам, Никол Воваевич. Приведу лишь одну выдержку из этой статьи:
Н. Пашинян уже полтора года, как стал, по его же терминологии «хозяином» страны и что-то не помнится, чтобы он публично отрекся от этой предательской позиции или же, на худой конец, раскаялся хотя бы в религиозных заведениях секты «Слово жизни» (ведь священнослужителям ААЦ он уже фактически объявил войну). Видать, именно по этой причине апшеронские обозреватели столь трогательно пекутся о судьбе «народного премьера» Армении. Ведь только «сильный» Пашинян в состоянии выполнить данное им в 2001 году обещание отказаться от крамольной идеи «стать хозяином чужого». Чтобы быть до конца объективным должны всерьез призадуматься над концовкой вышеуказанной статьи в haqqin. az, сколь бы суровой она не была, ибо статья отражает восприятие Армении со стороны Апшеронского султаната:
Оговоримся: разве что Турции вкупе с США и Израилем, чтобы добавить еще одно недостающее звено в кольце «доброжелателей», сжимающемся вокруг Исламской Республики Иран. Уже не приходится говорить о губительных последствиях, не приведи Господь, случись такое, для Армении. Об этом даже страшно подумать. Вместе с тем, уважаемый читатель, было бы непростительным упрощенчеством все эти антигосударственные деяния правительства «народного премьера» относить лишь к абсолютной некомпетентности исполнительной власти. Скорее всего мы имеем дело с тщательно продуманной и изощренной стратегией нагнетания в Армении антироссийских настроений (ведь более 3000 железнодорожников с расторжением концессионного договора со стороны ЮКЖД останутся без работы, то бишь без средств к существованию). При этом не приходится сомневаться, что николвоваевская пропаганда всю ответственность за это сбросит на российские власти.
Анализируя события последних недель, все более и более склоняешься к выводу, что Никол Воваевич уж больно спешит. Доказательством тому перипетии, разворачивающиеся вокруг бывшего директора Службы национальной безопасности РА Артура Ванецяна. Напомним читателям, что 16 сентября т.г. он объявил об отставке. Для ясности представим выдержку из текста его заявления об отставке:
Не скрою, уважаемый читатель, что прочитав эти строки Артура Ванецяна, единственное, о чем подумал, так это о возможных гнусных провокациях и информационной травле в отношении генерал-майора А. Ванецяна. Ведь, по существу, он дал весьма емкий, а самое главное, объективный диагноз николвоваевсой камарилье. Что же долго ждать не пришлось. То, что прихвостни Пашиняна развернут низкопробное очернительство бывшего директора СНБ, было вполне ожидаемо, но, естественно, что многие ждали оценки его заявления со стороны Никола Воваевича. И ответ последовал с дальних берегов Тихого океана, с Лос-Анджелеса. Так, Н. Пашинян 22 сентября т.г. на пресс-конференции в Лос-Анджелесе, где он находился в связи с организацией «всеармянского» митинга в Grand Park'е, сказал:
Видимо под «армянской общественностью» Пашинян имел в виду, к примеру, Давида Санасаряна, «грозно» осудившего А. Ванецяна, а также Санасаряну подобных, которому, еще 18 апреля т.г. СНБ Армении главе Государственной контрольной службы при премьер-министре Армении Давиду Санасаряну было предъявлено обвинение по части 1 Статьи 308 Уголовного кодекса РА (Статья 308. Злоупотребление служебным положением. 1. Использование должностным лицом своего должностного положения вопреки интересам службы, либо неисполнение служебных обязанностей исходя из корыстной, иной личной заинтересованности или групповых интересов, причинившие существенный вред правам и законным интересам лиц, организаций, законным интересам общества или государства …). Я специально столь подробно изложил содержание Статьи 308 УК РА, так как подпевалы Никола Воваевича по части критики А. Ванецяна, которые в силу самостраховки заоткровенничали, за редчайшим исключением, в той или иной степени вполне могли оказаться в роли фигурантов уголовных дел, подпадающих под эту 308-ую статью УК РА. Заметим, что в ответ на слова Пашиняна о заявлении А. Ванецяна, в котором он «по сути против своего верховного главнокомандующего», один популярный в Армении начинающий политик на своей странице в Facebook весьма к месту послал Никола Воваевича (нет не догадались, уважаемый читатель, куда) внимательно прочитать Конституцию РА, где четко указано, что премьер-министр не является верховным главнокомандующим в мирное время. Видимо, наш начинающий коллега не учел, что после государственного переворота Никол Воваевич объявил войну армянскому народу. Факт, который могут не понять разве что ленивые. А раз объявлена война, то «свято место» верховного главнокомандующего пусто не бывает, тем более, повторюсь, если в наличии имеется стратег галактического масштаба. Что же, чтобы не дать Николу Воваевичу скучать, Артур Ванецян не отмолчался и в знак уважения к «верховному главнокомандующему» ласково заявил: «В Лос-Анджелесе Пашинян вновь говорил о вещах, в которых мало что понимает. Несмотря на то, что после отставки он продолжает посылать ко мне людей с просьбой молчать некоторое время, чтобы ситуация несколько успокоилась, сейчас вижу, что в очередной раз (Пашинян) нарушает договоренности и выступает с непонятными, популистскими заявлениями ни о чем … Представьте, если вдруг я начну говорить, не задумываясь о последствиях своих слов … С уверенностью утверждаю: время покажет, кто или что окажется на свалке».
Не хотелось бы, уважаемый читатель, на грустной ноте завершать статью. И к моему удовлетворению на память пришло известное письмо Гая Петрония, прозванного Арбитром, римского сенатора, писателя и поэта, императору Нерону, блестяще переданное в историческом романе Генрика Сенкевича «Камо Грядеши» («Quo Vadis», «Куда идешь»). Представим уважаемому читателю текст этого письма, который весьма актуален в условиях нынешних армянских реалий. Итак:
«Императору и повелителю Рима, Божественному Понтифу: Родиться во время Твоего правления — это большой просчет (да так оно и есть и в нашем случае, Никол Воваевич — А. Г.), но умереть во время Твоего правления — это великая радость (не дождешься, Никол Воваевич — А. Г.). Я могу простить Тебе то, что сжег наш любимый Рим (простить Николу Воваевичу, что в его правление 2800-летний Ереван стал мусорной свалкой, выше моих сил — А. Г.). И то, что Ты наполнил наш благоуханный край зловонием Своих преступлений (здесь я придерживаюсь принципа, многократно нарушаемого Тобой, Никол Воваевич , — презумпции невиновности — А. Г.). Но я не могу простить Тебе одного — скуки, в которую Ты поверг меня, заставляя слушать Твои стихи (судить об этом участникам митинга от 22 сентября т.г. в Лос-Анджелесе, которые после бессмертных строк выдающегося поэта Армении Паруйра Севака, были вынуждены выслушать твои стихи, прочитанные тобой с листа — А. Г.). Твои жалкие песенки (нынче стон и стенания Никола Пашиняна песней зовутся — А. Г.), смотреть Твои пошлые представления (оглашение на митинге в Ереване решения об отстранении с занимаемых должностей ряда Тобой же назначенных министров РА — А. Г.). Что касается Твоих особых талантов, Нерон, то они — поджог, предательство и террор (предательство, в отношении ААЦ налицо, вместо поджога — блокирование зданий Национального Собрания РА, судов, террор, судя по его действиям, еще предстоит — А. Г.). Мучай Своих подданных, если так хочется (не дадим, Никол Воваевич — А. Г.), но умоляю Тебя — не уродуй и не калечь Искусства (оставь в покое классиков литературы Армении, Никол Воваевич, и после их цитирования не смей читать свои стихи — А. Г.). Прошу Тебя: не сочиняй больше музыки (не сочиняй больше стихов, Никол Воваевич — А. Г.). Если хочешь — калечь людей, но не заставляй их умирать от скуки (повсеместно практикуемые по твоим указаниям маски-шоу по укладыванию на асфальт неугодных тебе лиц и размазывание их по стенам уже порядком надоели, Никол Воваевич — А. Г.)».
Я не знаю, насколько мои комментарии созвучны недосказанным Артуром Ванецяном мыслям, но, бесспорно, одно: Пашинян это угроза национальной безопасности Республики Армения. И все его последние действия — тому убедительное доказательство. Мне уже приходилось об этом писать в статье под заглавием «Отстранение Пашиняна — гарантия выживания Армении» (ИА REGNUM, 17 сентября 2019 г.). Теперь же с еще большей уверенностью могу добавить, что противостоять этой угрозе, отстранить Пашиняна от власти — спасти Армению от саморазрушения. И это не есть преувеличение.
Вместо послесловия. Сквозь толщу мрачных новостей, которым переполнено информационное поле Армении, подобно лучу света в темном царстве, но не в смысле заголовка статьи публициста-демократа Николая Александровича Добролюбова, посвященной драме А.Н.Островского «Гроза», прорезалась благая весть из Первопрестольной. Президент России Владимир Владимирович Путин подписал Указ о присвоении звания Героя труда РФ бывшему председателю Совмина СССР, сенатору Николаю Ивановичу Рыжкову, которому 28 сентября 2019 года исполняется 90 лет. В документе, в частности, говорится: «За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Рыжкову Николаю Ивановичу…» Не скрою, что это сообщение меня сильно взволновало, так как особой вехой в моей скромной биографии была совместная работа с Национальным Героем Армении Николаем Ивановичем Рыжковым. Да, да, уважаемый читатель, в 2017—2018 годах судьба преподнесла мне совершенно нежданный сюрприз: решением исполнительного органа Республиканской партии Армении, лидером которой был и есть третий Президент Армении Серж Азатович Саргсян, я был рекомендован на работу сопредседателя Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения VI созыва. Это назначение для меня было вдвойне почетно. Первое — это то обстоятельство, что сопредседателем Межпарламентской комиссии с российской стороны был утвержден Николай Иванович Рыжков. Второе — это осознание своей персональной ответственности в связи с тем, что правящая в то время в Армении Республиканская партия рекомендовала меня, председателя партии «Национальное Единение» Арташеса Гегамяна возглавить столь ответственное направление парламентской работы. Увы, государственный переворот в Армении не позволил довести до своего логического завершения многие совместно с Николаем Ивановичем выработанные планы. Однако я полон оптимизма, все еще впереди, убедительным свидетельством чему является жизненный подвиг Национального Героя Армении (с 2008 года) и Героя труда Российской Федерации Николая Ивановича Рыжкова. С наступающим 90-летием со дня рождения, глубокоуважаемый Николай Иванович, многая лета, наш великий современник.