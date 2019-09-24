Нью-Йорк, США, , 09:18 — REGNUM Переговоры США и Китая о торговле состоятся через несколько дней в Вашингтоне. Американская сторона не исключает возможной «хорошей сделки», заявил министр финансов США Стивен Мнучин на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с главой Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси заявил журналистам, что хочет выразить признательность главе КНР Си Цзиньпину. Он пояснил, что Китай хочет заключить торговую сделку и уже приступил к закупкам у США сельскохозяйственной продукции.

Трамп, анонсируя «серьезные переговоры» с Китаем, попросил Мнучина прокомментировать процесс диалога. Глава американского минфина заявил, что встреча с китайской стороной состоится на следующей неделе в Вашингтоне, в США её очень ждут и готовы к заключению «хорошей сделки», если появится такая возможность.

Как сообщало ИА REGNUM, США и Китай находятся в состоянии торговой войны, однако пытаются вести переговоры. Последний, 12-й раунд таких переговоров состоялся в Шанхае в конце июля.

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