Джакарта, , 09:04 — REGNUM С момента вступления в должность президента Индонезии в 2014 году, Джоко Видодо никогда не присутствовал на сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, сообщает Sindonews.

В этом году вице-президент страны Юсуф Калла представляет президента на всемирном форуме. Юсуф Калла возглавил индонезийскую делегацию и готов к выступлению на тему: «Активизация многосторонних усилий по искоренению нищеты, качественному образованию, борьбе с изменением климата и интеграции».

Издание отмечает, что всемирный форум начнется 24 сентября. Ряд международных вопросов, которые могут быть подняты мировыми лидерами, включают палестинский кризис, геноцид населения рохинджа в Мьянме, уйгурский кризис, конфликт в Ливии, Йемене, Сирии, ядерная программа Ирана, нападение на нефтяные объекты в Саудовской Аравии и другие проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Юсуф Калла прибыл в Нью-Йорк (США) для участия в Генеральной Ассамблее ООН вместе с министром иностранных дел страны, министром связи, министром энергетики и минеральных ресурсов.

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