Киев, , 09:43 — REGNUM После открытия рынка земли на Украине, иностранные инвесторы не будут массово скупать землю, поскольку в стране существуют «уникальные проблемы» с законом, заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, сообщил 23 сентября телеканал Hromadske.

«У нас уникальные проблемы с рейдерством, у нас уникальные проблемы с судами, с финансовой системой, у нас дороже капитал, у нас дороги. Нам еще далеко, надо самим развиваться», — рассказал он.

По словам министра, на Украине в данный момент работают более 1 тыс. компаний, которые арендуют и обрабатывают 4−5% земли.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что к 1 октября 2019 года на Украине заработает рынок земли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что ошибки, допущенные украинской властью при открытии рынка земли, могут привести к краху агропромышленного комплекса Украины.

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