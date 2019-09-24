Уссурийск, Приморский край, , 09:07 — REGNUM Дума Уссурийского городского округа нового созыва приняла отставку мэра города Евгения Коржа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Спустя несколько минут Евгений Корж был назначен временно исполняющим обязанности главы Уссурийского городского округа. В Уссурийске упразднена должность главы администрации Уссурийского городского округа и единоличным главой города теперь будет только глава городского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов городской думы Уссурийска 8 сентября прошли со скандалом: наблюдатели уличили председателя УИК в Доброполье в фальсификации результатов голосования в пользу кандидата от «Единой России».