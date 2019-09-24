Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить выделение $400 млн Украине в качестве военной помощи из-за высокого уровня коррупции в этой стране. Об этом 23 сентября сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных чиновников.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное утверждение сделал один из чиновников, который, по утверждению издания, работает в администрации президента Соединенных Штатов. Он рассказал, что «заморозка» транша вызвана также завершением 30 сентября финансового года. Деньги могут не потратить за это время, и это будет считаться нарушением закона.

По данным газеты, распоряжение о приостановке военной финансовой помощи было отдано в середине июля, примерно за неделю до телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом чиновники, поделившиеся с изданием информацией, утверждают, что это никак не является попыткой оказать давление на Киев.

Напомним, в США американского президента обвиняют в давлении на президента Украины. Издание The Wall Street Journal сообщало, что в ходе телефонного разговора с Зеленским Трамп якобы требовал от украинского лидера, чтобы тот распорядился расследовать эпизод предполагаемой коррупции, связанный с Хантером Байденом, сыном бывшего вице-президента США Джона Байдена.