Вашингтон, , 09:00 — REGNUM В Нью-Йорке прошла встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и его коллеги из Азербайджана Эльмара Мамедъярова, 24 сентября сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Армении.

Встреча прошла при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова из России, Стефана Висконти из Франции, Эндрю Шофера из США и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Участники переговоров обсудили вопросы, связанные с мирным урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе. Министры иностранных дел высоко оценили работу ОБСЕ в этом направлении.

«В ходе обсуждения армянская сторона подчеркнула важность продолжения усилий по укреплению прекращения огня и снижению напряженности, в том числе путем введения и укрепления соответствующих механизмов», — говорится в заявлении МИД Армении.

Зограб Мнацаканян также подчеркнул необходимость репатриации граждан Армении, задержанных на территории Азербайджана.

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