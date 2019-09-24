Вашингтон, 24 сентября 2019, 09:00 — REGNUM В Нью-Йорке прошла встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и его коллеги из Азербайджана Эльмара Мамедъярова, 24 сентября сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Армении.
Встреча прошла при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова из России, Стефана Висконти из Франции, Эндрю Шофера из США и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.
Участники переговоров обсудили вопросы, связанные с мирным урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе. Министры иностранных дел высоко оценили работу ОБСЕ в этом направлении.
Зограб Мнацаканян также подчеркнул необходимость репатриации граждан Армении, задержанных на территории Азербайджана.
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