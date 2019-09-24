Нур-Султан, , 08:52 — REGNUM Переход казахстанского алфавита на латинскую графику позволит Казахстану объединиться с мировой культурой. Об этом 24 сентября заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на совещании спикеров парламентов стран Евразии, сообщает агентство «Казинформ».

Бывший глава государства считает, что межэтнические отношения в Казахстане могут служить успешным примером согласия и толерантности. Назарбаев также затронул тему образования граждан республики за рубежом.

По его словам, тысячи молодых людей прошли обучение в лучших университетах мира за счет государства и вернулись на работу в Казахстан.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в Казахстане прошел всеобщий диктант на основе латинской графики, в котором приняли участие около 180 тыс. человек.

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