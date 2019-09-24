Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Президент Южной Кореи в рамках своего визита в Нью-Йорк встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, встреча прошла 23 сентября в Секретариате ООН. Известно, что стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и обменялись мнениями по международным вопросам.

В рамках встречи Мун Чжэ Ин поблагодарил генсека ООН за поддержку правительства страны в вопросе установления мира на Корейском полуострове, а также выразил надежду, что ООН сохранит свою роль в данном процессе.

Также он сообщил, что Южная Корея выделила $8 млн Всемирной продовольственной программе и ЮНИСЕФ на реализацию гуманитарных проектов в КНДР, и добавил, что страна готова увеличить масштабы поддержки по ходу денуклеаризации Корейского полуострова.

В свою очередь, Антониу Гутерреш оценил усилия и роль южнокорейского президента в установлении мира на полуострове, налаживании межкорейских отношений, а также выразил благодарность за сотрудничество в различных областях.

Кроме того, генсек ООН призвал Южную Корею сократить уровень выбросов углерода, увеличив число возобновляемых источников энергии. На что Мун Чжэ Ин ответил, что к 2022 году в стране намерены закрыть шесть старых угольных электростанций.

Также Мун выразил надежду, что Антониу Гутерреш примет участие в Саммите партнерства ради зеленого развития и глобальных целей (PG4), который пройдет в Южной Корее в 2020 году.