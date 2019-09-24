Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Переговоры Японии и США о заключении нового двустороннего торгового соглашения завершены. Об этом министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил после финальной встречи с американской стороной на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает телеканал NHK.

Переговорный процесс полностью завершён, объявил министр. Содержание соглашения будет объявлено вскоре после того, как его подтвердят лидеры Японии и США, пояснил он.

Отметим, встреча японского премьер-министра Синдзо Абэ и американского президента Дональда Трампа запланирована на полях сессии Генассамблеи ООН 24 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, торговые переговоры в новом формате японская и американская стороны вели с апреля 2019 года. В августе на саммите G7 Трамп и Абэ договорились о «большой сделке» на «миллиарды и миллиарды долларов».

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