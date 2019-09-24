Нью-Йорк, США, , 08:43 — REGNUM Россия имеет давние и обширные контакты с Международной организацией труда (МОТ), которая занимает важное место в системе Организации Объединённых Наций. Об этом, выступая на мероприятии на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном занятости среди молодежи, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

«Россия разделяет стратегические цели организации в сфере защиты прав трудящихся. Мы активно сотрудничаем с МОТ в реализации отдельных проектов», — приводит ТАСС слова дипломата.

Особенно Небензя выделил совместный проект МОТ с российской компанией «Лукойл» в сфере молодёжной занятости.

Он подчеркнул, что Россия остаётся социально ориентированным государством, которое в своей работе в социально-трудовой сфере опирается на конвенции и рекомендации МОТ.