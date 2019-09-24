Екатеринбург, , 09:14 — REGNUM Лидер группы «Чай-ф» Владимир Шахрин поддержал проведение опроса жителей Екатеринбурга по выбору места под строительство нового храма в городе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

По мнению Владимира Шахрина, вопрос назрел и в городском сообществе есть разные точки зрения по выбору места под строительство храма в честь святой великомученицы Екатерины, а опрос даст возможность высказаться всем горожанам.

Напомним, что на данный момент в городской думе Екатеринбурга решается вопрос о проведении опроса жителей Екатеринбурга по вопросу выбора места строительства.