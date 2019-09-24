Ереван, , 09:29 — REGNUM Рабочий визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в США был осуществлен чартерным рейсом через частную компанию. Об этом сообщил 23 сентября на странице в соцсети Facebook пресс-секретарь премьер-министра страны Владимир Карапетян, отвечая на вопросы СМИ.

«В целом, сумма, выделенная на организацию визита, может достигать 165 млн драм (350 тысяч долларов), а выбор чартерного рейса определялся несколькими обстоятельствами», — написал Карапетян.

Он отметил, что повестка рабочего визита главы правительства в США была запланирована очень насыщенной. В Лос-Анджелесе Пашинян участвовал в десятках встречи и мероприятий.

Из Лос-Анджелеса армянская делегация во главе с премьер-министром отправится в Сан-Хосе, в Силиконовую долину, где пройдут серии мероприятий и переговоров с IT-компаниями. После этого Пашинян отправится в Нью-Йорк для участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

«В то же время я хотел бы сообщить вам, что официальный визит премьер-министра Сингапура в Армению запланирован на 28 сентября, и у премьер-министра есть проблема с прибытием в Ереван до этого. Без специального полета важный рабочий визит премьер-министра в Соединенные Штаты с таким напряженным графиком и короткими сроками был бы невозможен», — написал пресс-секретарь.

Ранее, ряд СМИ с критикой отнесли к тому, что премьер-министр Армении воспользовался чартерным рейсом для перелета в США.

Отметим, 21 сентября Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в США.

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