Вашингтон, 24 сентября 2019, 08:41 — REGNUM Скандал вокруг сообщения ряда американских СМИ о том, что глава США Дональд Трамп давил на президента Украины Владимира Зеленского в рамках расследования деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена, нашел отражение в твиттер-аккаунтах сенатора Митта Ромни и адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.
Как пишет Ромни, если президент США просил президента Украины (или давил на него) с тем, чтобы Владимир Зеленский расследовал деятельность его политического конкурента, это будет «крайне неприятно». Неважно, подчеркивает Ромни, делал ли это Трамп сам или через своего личного адвоката — положение в любом случае будет для него критичным.
В свою очередь упомянутый адвокат перевел разговор в сторону предполагаемых грехов самого Байдена. Демократическая партия, пишет Рудольф Джулиани, должна расследовать миллионы, которые Байден получил из Украины, и миллиарды, полученные из Китая. В противном случае Демпартия сама получит эти деньги. Байден сделал «большие деньги, продавая государственные должности», считает Джулиани.
Сам Трамп на вопрос журналистов о том, давил ли он на украинского коллегу с целью инициировать расследование в адрес своего политического конкурента Джо Байдена и его сына в обмен на военную помощь США, ответил в присущей ему манере — кратко и не вдаваясь в детали: «Нет, я этого не делал».