Тбилиси, , 08:33 — REGNUM Вопросы сотрудничества в политической и экономической сферах обсудили премьер-министр Грузии Георгий Гахария и временно исполняющая обязанности посла США Элизабет Радд, сообщили в пресс-службе правительства Грузии.

Во время переговоров Гахария поблагодарил правительство США за финансирование программы развития приграничных сёл в Грузии. Стороны обсудили вопросы безопасности на границе с Абхазией и Южной Осетией, а также вопросы стратегического партнерства.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября заместитель исполнительного директора партнерского фонда Грузии Георгий Данелия и представитель агентства США по международному сотрудничеству (USAID) подписали меморандум об оказании финансовой помощи.

В рамках соглашения правительство США выделит $500 тыс. на развитие предпринимательства в районах, граничащих с Абхазией и Южной Осетией.

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