Цхинвал, , 08:18 — REGNUM 23 сентября состоялась встреча президента Южной Осетии Анатолия Бибилова и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и, в частности, реализацию проекта газификации районов республики. Об этом сообщает пресс-служба президента Южной Осетии.

Анатолий Бибилов и Алексей Миллер Cominf.org

Бибилов и Миллер обсудили сроки, в которые может быть реализован проект газификации около 200 населенных пунктов, в том числе, строительства более 520 км межпоселковых и 370 км внутрипоселковых газопроводов. В августе 2009 года «Газпром» для введения прямого газоснабжения Южной Осетии с территории России ввел в эксплуатацию магистральный газопровод «Дзуарикау — Цхинвал». В апреле 2010 года «Газпром» и правительство республики подписали соглашение о сотрудничестве до 2029 года. В ноябре 2018 года было вступило в силу соглашение между правительствами Южной Осетии и России об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Газпром — Южная Осетия», сообщает информагентство «Рес».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2020 году компания «Россети ФСК ЕЭС» начнет строительство кабельной линии от подстанции «Северный портал» из Северной Осетии в Южную Осетию. Это обеспечит бесперебойную подачу электроэнергии в республику.

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