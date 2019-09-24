Нью-Йорк, США, 24 сентября 2019, 08:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с представителями организации Украинский конгрессный комитет Америки (УККА), заявил глава организации Андрей Футей, сообщило 24 сентября информационное агентство «Укринформ».
Украинская диаспора оценила тот факт, что Зеленский приехал на встречу прямо из аэропорта, добавил глава УККА.
По его словам, Зеленский ожидает открытости от предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом, а также хочет узнать его планы, касающиеся Украины.
Как сообщило радио «Голос Америки», Зеленский также пообещал, что выходцы с Украины из разных стран смогут получить украинское гражданство, сохранив имеющееся. В частности, это касается граждан США украинского происхождения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский отправился в Нью-Йорк для участия в 74-й Генеральной Ассамблее ООН. На мероприятии он, вероятно, встретится с президентом США.
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