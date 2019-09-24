Новосибирск, , 08:11 — REGNUM Заместитель начальника отдела общественных связей администрации Первомайского района Новосибирска Алексей Михайлов заявил, что здании мэрии города его ударил депутат горсовета Дмитрий Дамаев.

По словам Михайлова депутат ударил его в живот. Как сообщают «Вести Новосибирск», чиновнику стало плохо, его увезли в больницу.

Алексей Михайлов предполагает, что нападение могло быть связано с его критическими комментариями в социальных сетях.

Депутат факт нападения отрицает и заявляет, что «это всё какая-то провокация».

«Никакого нападения не было, я видел его, проходил мимо, может задел немного плечом, но не более. Откуда в этой истории полиция и скорая я не понимаю», — рассказал Дамаев.

Как пишет «Тайга.инфо», у пресс-службы горсовета нет информации об инциденте, в полиции также не было данных о происшествии.