Тегеран, , 08:16 — REGNUM Несамостоятельность политики стран «евротройки» (Германия, Франция, Великобритания) отметил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 24 сентября в своем Twitter.

Глава иранского МИД написал, что европейские страны «парализованы» в действиях без одобрения США и повторяют вслед за Вашингтоном «абсурдные претензии и запросы», которые «несовместимы с СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий)».

Зариф также отметил, что подписания нового соглашения не будет, пока не будут выполнены условия действующего.

Напомним, СВПД предполагает сворачивание Ираном программы разработки ядерного оружия и снятие в его отношении экономических санкций. Соглашение в 2015 году подписали США, Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия.

В 2018 году глава США Дональд Трамп заявил о выходе из договора, и Соединенные Штаты вновь ввели антииранские санкции.