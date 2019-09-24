24 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

Попытка заставить иностранное правительство провести расследование в отношении политического противника и его сына является примером вопиющего нарушения конституции. Это нарушение гражданских свобод, а также подрыв демократических процессов.

Максим Исаев, , 08:24 — REGNUM Существует немало неверных представлений об импичменте. Некомпетентность не может послужить основанием для импичмента. Ужасно, когда президент США нарушает присягу, данную при вступлении в должность, но сам по себе этот факт также не является достаточным основанием для импичмента. Даже если действия президента связаны с опасностью для американского народа, они не являются основанием для импичмента, пишет Касс Санстейн в статье для издания Bloomberg.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно конституции США, для запуска процедуры импичмента достаточным основанием может послужить «серьёзное преступление или проступок», т. е. вопиющее злоупотребление президентской властью. Некоторые преступления, например, не могут послужить основанием для импичмента, включая кражу в магазине или хулиганство. С другой стороны, действия, которые не являются преступлением, могут послужить основанием для импичмента, например, шестимесячный отпуск, попытка заключить в тюрьму политических врагов или случай злоупотребления властью, включая помилование партнёров, которые занимались преступной деятельностью по указанию президента США.

Ну..кто на меня. Трамп

Если вы хотите понять, что именно может послужить основанием для импичмента, прочтите Декларацию независимости. Положения в конституции об импичменте разработаны с опорой на Декларацию о независимости. Ясно одно: если президент США явным образом совершил поступок, который может послужить основанием для импичмента, палата представителей США просто не имеет права этого не заметить.

Импичмент — это механизм, с помощью которого «Мы-народ» должны быть защищены от таких злоупотреблений, как измена, взяточничество или систематическое нарушение гражданских свобод. Перед лицом подобных злоупотреблений палата представителей не может принять решение, согласно которому по политическим соображениям она воздержится от каких-либо действий.

Пока не ясно, что именно произошло во время телефонного разговора 25 июля между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщалось, что Трамп неоднократно оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал сотрудничать с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани в рамках расследования предполагаемых неправомерных действий бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена. Также сообщалось о том, что Трамп решил ограничить иностранную помощь Украине с тем, чтобы оказать давление на Зеленского и заставить его провести это расследование.

Попытка заставить иностранное правительство провести расследование в отношении политического противника и его сына является примером вопиющего нарушения конституции. Это нарушение гражданских свобод, а также подрыв демократических процессов.

Если Трамп действительно использовал иностранную помощь в качестве механизма давления на Украину, чтобы заставить Зеленского начать расследование в отношении политического противника Трампа, то ответ очевиден: он совершил преступление, которое может послужить основанием для импичмента. Если Трамп не использовал иностранную помощь для того, чтобы оказать давление на Украину, а просто заставил (?) президента этой страны начать сотрудничать с его личным адвокатом в рамках расследования против Байдена и его сына, это ничего не меняет. Это пример вопиющего злоупотребления властными полномочиями. Важно отметить, что сообщения о переговорах между Трампом и Зеленским указывают именно на это, поэтому палата представителей имеет право провести расследование.

Суд США Osi.af.mil

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Для демократов, конечно, заманчиво указать на политические соображения, прежде всего на выборы 2020 года. Никто не может исключить возможность того, что с демократической точки зрения импичмент может оказаться контрпродуктивным.

Согласно конституции, выборные должностные лица США имеют право самостоятельно определять, являются ли неправомерные действия президента серьёзным преступлением или проступком. Они могут не предпринять каких-либо действий. Но если президент США явным образом совершил преступление, которое может послужить основанием для импичмента, политические соображения больше не имеют особого значения.