Киев, , 07:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказала бывший депутат Верховной рады Анна Герман.

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Она отметила, что самого Зеленского граждане Украины избирали, как человека способного говорить с президентом России Владимиром Путиным и с которым российский лидер также согласился вести диалог. Совсем другое дело — новый глава украинского внешнеполитического ведомства.

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«Пристайко не та фигура, при всем уважении к этому человеку, он слишком пронатовский и работал с НАТО очень близко. С ним не будет говорить Москва», — отметила Герман.

Политик считает, что на должность главы МИД украинскому лидеру стоило бы назначить человека, с которым бы «говорили и Запад, и Восток». В качестве примера Герман привела экс-министра иностранных дел Украины Константина Грищенко и бывшего замглавы министерства Александра Чалого.

Как сообщало ИА REGNUM, на пост министра иностранных дел Украины заместитель главы администрации президента Вадим Пристайко, который в 2017 году занимал должность главы миссии Украины при Североатлантическом альянсе, был назначен в конце августа. Такое решение Верховная рада приняла на первом заседании нового состава.

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