Вашингтон, , 07:58 — REGNUM Недавний политический скандал вокруг бывшего вице-президента США Джо Байдена поставил президента Украины Владимира Зеленского в опасное положение, заявил журналист Леонид Бершидский в статье для издания Bloomberg.

«Единственное, что отлично понимают украинские лидеры, так это то, что они не могут позволить себе занять чью-либо сторону в американском споре», — заявил Бершидский.

По словам Бершидского, Трамп может разочароваться в Украине, если она не сможет выдвинуть убедительные обвинения в отношении нынешнего кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.

«С другой стороны, это расследование вызовет гнев американских демократов, потому что любое такое расследование поднимет ненужную шумиху вокруг их главного кандидата в президенты США», — добавил Бершидский.

Напомним, ранее СМИ США сообщили, что Трамп попытался оказать давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена, который, по словам Трампа, заблокировал украинское расследование в отношении своего сына Хантера Байдена.

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