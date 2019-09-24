Вашингтон, , 07:56 — REGNUM На Ближнем Востоке возник новый стратегический баланс сил, заявил основатель и главный редактор информационного интернет-портала NewsClick Прабир Пуркаяста в статье для Independent Media Institute (IMI).

«Хуситы продемонстрировали, что использование беспилотников изменило ситуацию в регионе. Несколько недель назад я писал, что беспилотники и мобильные ракетные установки позволят более слабым силам нанести неприемлемый ущерб более сильным странам, обладающие гораздо большей огневой мощью. Возник новый стратегический баланс между хуситами и саудитами, «Хезболлой» и Израилем, а в более широком смысле между двумя группами Иран-«Хезболла"-йеменские хуситы и США-Израиль-Саудовская Аравия», — заявил Пуркаяста.

По словам эксперта, используя беспилотники, йеменские хуситы могут ударить в мягкое подбрюшье Саудовской Аравии: объекты нефтяной инфраструктуры, электростанции и опреснительные установки.

«Да, США могут уничтожить Иран и его инфраструктуру. Но если Иран будет уничтожен, нефтяная инфраструктура региональных союзников США также будет ликвидирована. Таков новый стратегический баланс, и чем быстрее США и его партнёры по НАТО признают это, тем быстрее мы сможем достигнуть мира в регионе», — добавил Пуркаяста.

Напомним, в ночь на 14 сентября произошла атака на нефтяные объекты саудовской нефтяной компании Aramco в Абкайке и Хураисе. В результате атаки добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась на 50%. На долю Саудовской Аравии приходится до 12% мировой нефтедобычи.

Несмотря на заявления Эр-Рияда о том, что у него достаточно запасов нефти для покрытия возникшего дефицита, а также возможность использования стратегических запасов США, цена на нефть подскочила на 20%.

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