Нью-Йорк, США, , 07:46 — REGNUM В двухсторонних отношениях между США и Казахстаном есть новые возможности для расширения сотрудничества в сельском хозяйстве и высоких технологиях. Об этом 23 сентября заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с американскими политиками в Нью-Йорке, сообщили в пресс-службе главы государства.

Мероприятие было организовано при содействии американского центра Atlantic Council («Атлантический совет»). На встрече президент также рассказал об успешной реализации нескольких совместных проектов в энергетической сфере.

Токаев добавил, что Нур-Султан планирует и дальше укреплять долгосрочные экономические контакты с представителями бизнеса США. Участники совещания высоко оценили потенциал для дальнейшего укрепления двусторонних связей.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Казахстанский лидер планирует встретиться с главами государств и правительств, а также с представителями американских деловых кругов.

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