Екатеринбург, , 07:39 — REGNUM Площадки, которые вынесены на общегородской опрос в Екатеринбурге для выбора места строительства храма Святой Екатерины, не могут вызвать у горожан отторжения. В этом уверен политолог, доктор философских наук Анатолий Гагарин.

По его словам, протестных настроений не вызывает и идея строительства храма. Кстати. отметим, что часть протестовавших против храма в сквере заявляли, что они не против храма, но за то, чтобы оставить сквер горожанам.

«Поэтому попытки дискредитации идеи опроса, самой идеи возрождения храма — это искусственный протест, который нужен только его авторам, чтобы оставить себе пространство для маневра», — считает Гагарин.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос может пройти 13 октября. В опросном листе будут две площадки. Одна из них находится за Макаровским мостом, а вторая — на улице Горького, где раньше был приборостроительный завод.

Также ранее планировалось указать в опросе площадку в районе улиц Фурманова и Белинского, но её, скорее всего, уберут. Что касается сквера у Театра драмы, где собор планировали начать строить в мае, то его в опросе не будет.

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