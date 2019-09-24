Киев, , 07:40 — REGNUM Украина намерена «принудительно» установить морские границы с Россией, которые не определены заключенным в 2003 году Договором о российско-украинской госгранице. Киев ссылается на прецедент Восточного Тимора, говорится в официальном сообщении украинской «Госгидрографии».

Украинский флаг Иван Шилов © ИА REGNUM

Прецедент условно «принудительной» делимитации существует, пояснили в ведомстве: в 2018 году морские границы разделили Австралия и республика Восточный Тимор. Соглашение о границе стало итогом работы комиссии, созданной по инициативе небольшого островного государства.

Украинская сторона предлагает принудить Россию к переговорам о морской границе «на уровне высших должностных лиц». Без такого соглашения, утверждают в Киеве, Украина не сможет реализовать свой суверенитет, осваивать морскую экономическую зону и континентальный шельф и использовать природные ресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская «Госгидрография» заявляла о намерении установить вокруг Крыма режимный район, чтобы полностью заблокировать порты полуострова.

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