Нью-Йорк, США, , 07:37 — REGNUM 16 молодых людей, включая защитницу окружающей среды Грету Тунберг, осудили бездействие лидеров как нарушение Конвенции ООН о правах ребенка, сообщает Le Figaro.

«Хотя мировые лидеры подписали конвенцию 30 лет назад, согласно которой они обязуются защищать здоровье и права детей, они не выполнили свои обещания», — заявила Грета Тунберг в кулуарах климатического саммита ООН, на котором она вновь осудила бездействие лидеров перед лицом климатической чрезвычайной ситуации.

Издание отмечает, что это беспрецедентная жалоба, поданная 16 молодыми людьми в возрасте от 8 до 17 лет из 12 стран, с помощью международной юридической фирмы Hausfeld и компании Unicef, направлена на пять загрязняющих стран — Францию, Германию, Аргентину, Бразилию и Турцию.

Известно, что с 2014 года «факультативный протокол» разрешает детям подавать жалобу в Комитет ООН по правам ребенка, если они считают, что их права нарушались. Комитет должен расследовать предполагаемые нарушения, а затем дать рекомендации.

Считается, что старые индустриальные страны, такие как Франция и Германия, несут ответственность за большую историческую долю вредных выбросов, хотя сегодня они таковыми не являются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призывал защитников окружающей среды обратить внимание на Польшу, которая, по его словам, замедляет планы по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу.

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