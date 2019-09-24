Барнаул, , 07:35 — REGNUM Активисты партии ЛДПР в Алтайском крае не только поддерживают инициативу «Справедливой России» о возврате всенародных выборов мэра Барнаула. Они тоже организовали сбор подписей в поддержку этого способа определения градоначальника, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщила в ходе круглого стола, состоявшегося накануне, 23 сентября, в Барнауле, лидер регионального отделения ЛДПР Евгения Боровикова, жириновцами уже набрано более 1000 подписей. По ё словам, опросы на разных интернет-площадках и вовсе показывают 90%-процентную поддержку инициативы.

Вместе с тем, авторы внесения поправок в законодательство, позволяющие вернуть выборы мэра Барнаула, высказали сожаление, что их круглый стол по острейшему политическому вопросу проигнорировали коллеги из партии власти.

«Так, они, увы и не услышали запрос общества на возврат прямых выборов мэра Барнаула и продолжают давать комментарии о том, что его якобы нет», — сказано в официальной информации «Справедливой России».

Как уже сообщало ИА REGNUM, всенародные выборы мэра Барнаула отменены с 2010 года. Представители «Единой России», узнав об инициативе представителей оппозиции добиться изменения законодательства, позволяющего вернуть выборы, стали публично заявлять, что у горожан нет запроса на изменение формы выборов. И тогда сторонники инициативы вышли на улицы Барнаула и собрали тысячи подписей, опровергающих это утверждение.

Вопрос о внесении поправок в действующий закон «О порядке избрания глав муниципальных образований Алтайского края», инициированный справедливороссами, поддержан представителями КПРФ и ЛДПР, причём не только в Алтайском краевом Законодательном собрании, но и в Барнаульской городской думе. Он будет рассматриваться 26 сентября 2019 года.

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