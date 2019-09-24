Нью-Йорк, США, , 07:33 — REGNUM В Нью-Йорке состоялась встреча президентов Южной Кореи и США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, встреча Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа состоялась 23 сентября (по местному времени) в четырехзвездочном отеле InterContinental New York Barclay.

Известно, что в рамках встречи стороны обсудили денуклеаризацию КНДР и перспективы развития союза Южной Кореи и США.

Южнокорейский лидер выразил надежду на проведение рабочих переговоров между КНДР и США, которые состоятся в ближайшее время. Он отметил, что данная встреча станет большим событием в мировой истории, которое положит начало миру на Корейском полуострове.

Мун Чжэ Ин высоко оценил лидерские качества Трампа, которые поспособствовали развитию межкорейских отношений и продолжение диалога США и КНДР. Глава Южной Кореи также отметил важность союза Сеула и Вашингтона, упомянув пересмотр условий соглашения о свободной торговле и увеличение объема инвестиций южнокорейских компаний в США.

В свою очередь Дональд Трамп указал, что США поддерживают хорошие отношение с Северной Кореей, а он сам в отличных отношениях с Ким Чен Ыном. Также американский президент подчеркнул, что несмотря на санкции, власти КНДР освободили ранее задержанных американцев, а также отправили останки военных, погибших в Корейской войне на родину.

Также президент США заявил, что если бы он не был президентом, то скорее всего, США были бы в состоянии войны с КНДР.

Отметим, что это девятая встреча президентов США и Южной Кореи. Предыдущая встреча руководителей стран состоялась в Сеуле в июне текущего года.