Оренбург, , 07:29 — REGNUM В Оренбургском горсовете вакансию, образовавшуюся после досрочного прекращения депутатских полномочий Романом Цукановым, займет экс-руководитель комитета потребительского рынка услуг и развития предпринимательства мэрии Алексей Широбоков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении партии.

Решение партийцы приняли единогласно 23 сентября на заседании президиума регионального политсовета.

Стоит отметить, что Роман Цуканов прошел в горсовет 2015 году по партспискам. Когда мандат стал вакантным, то депутатом могла стать Анастасия Соловкина — она идет следом за Цукановым по списку. Однако Соловкина отказалась от депутатства, поэтому мандат передадут Широбокову.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня Роман Цуканов покинул пост начальника оренбургского филиала Почты России. В настоящее время он работает в правительстве Оренбуржья заместителем начальника управления внутренней политики. Поскольку существует запрет на совмещение депутатской и государственной гражданской службы, то Цуканов досрочно прекратил полномочия депутата. Мандат отозван 10 сентября 2019 года.

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