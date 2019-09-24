Екатеринбург, , 07:27 — REGNUM Мнение жителей Екатеринбурга по поводу того, где строить храм Святой Екатерины, будет учтено. Об этом заявил политолог, глава городского Экспертного клуба Анатолий Гагарин.

По его словам, дума города и горадминистрация действуют согласно изначальному плану — провести среди горожан максимально открытый опрос, который позволит учесть мнение широкого круга лиц по поводу выбора площадки под храм.

«В этом смысле горожане могут быть уверены, что их голос действительно будет учтён», — сказал политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос пройдёт 13 октября, в воскресенье. В опросный лист могут включить две площадки. При этом сквер у Драмтеатра, против строительства в котором весной выступила часть общественности, в этом списке отсутствует.

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