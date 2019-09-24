Москва, , 07:20 — REGNUM Вашингтон и Варшава не смогут помешать реализации российского проекта «Северный поток — 2», однако всеми силами будут пытаться притормозить его строительство. Такое мнение, комментируя заявления глав США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды о возможности воспрепятствовать реализации этого проекта, высказал первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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При этом сенатор подчеркнул, что европейские страны вряд ли с этим смирятся.

«Я думаю, что Западная Европа с этим не смирится. Особенно Германия, которая заинтересована в российском газе», — заявил RT Джабаров.

По его мнению, Польша только повторяет слова американского «старшего брата», так как стала марионеткой США.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на встрече президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда в очередной раз заявили, что «Северный поток — 2» несёт угрозу энергетической безопасности Европы, и «обсудили, как лучше остановить реализацию этого проекта». По мнению главы Белого дома, если газопровод будет введён в эксплуатацию, то Германия станет полностью зависеть от России в энергетической сфере, а также не станет покупать у США сжиженный газ. Польша, в свою очередь, надеется стать хабом, перепродающим европейским странам сжиженный газ из США.

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» будет проложен из России до Германии по дну Балтийского моря. На сегодняшний день готовность объекта составляет 81% — уже уложено 1989 км газопровода. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что реализация «Северного потока — 2» идёт по графику, есть шанс на его запуск до конца 2019 года.

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