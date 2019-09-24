Челябинск, , 07:19 — REGNUM В Челябинской области заработные платы медработников соответствуют их нагрузке. Об этом заявляет областной минздрав после разбора ситуации в Сатке и в селе Октябрьском, где на нагрузку и зарплаты пожаловались медики скорой помощи.

«Также по отдельным сотрудникам имеет факт начисления необоснованных премиальных выплат в 2018 году», — утверждают в министерстве.

По данным чиновников, ранее здесь было открыто отделение неотложной помощи. Кроме того, приняли новые кадры, тем самым снизив нагрузку на персонал.

«Это отразилось на размере заработной платы отдельных лиц, но при этом улучшило качество и доступность медицинской помощи», — говорят чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники скорой помощи в Сатке обратились к главврачу с просьбой разъяснить свои зарплаты. А в селе Октябрьском их коллеги и вовсе решили уволиться. Впрочем, в итоге ушёл лишь один человек, на место которого уже приняли другого сотрудника.

Отметим, эти протесты медиков на Урале отнюдь не первые. Ранее в свердловском Нижнем Тагиле решили уволиться все хирурги. Их удалось удержать, а чиновники пообещали уменьшить на них нагрузку. на которую. жаловались врачи.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале сотрудники скорой помощи увольняются и требуют объяснений