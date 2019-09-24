Барнаул, , 07:16 — REGNUM Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых достаточно жёстко высказалась по поводу нежелания представителей партии «Единая Россия» замечать общественный запрос на возврат всенародных выборов мэра Барнаула. Судя по официальной информации с сайта партии, в ходе круглого стола, где обсуждался этот вопрос, она отметила, что пока существует институт «сити-менеджера», никакой инициативный, порядочный человек со стороны и не будет стремиться занять пост мэра.

«Это какой-то, извините, политический инцест: сами себя любим, сами себя назначаем», — подчеркнула Оксана Молодых.

Она также напомнила, что справедливороссы уже собрали более тысячи подписей горожан, выступающих за возврат выборности градоначальника. «Лишь «ЕР», по-прежнему не слышит запроса общества, называя этот факт главным аргументом оставить все как есть», — констатируют представители «Справедливой России».

Как уже сообщало ИА REGNUM, всенародных выборов мэра жителей Барнаула лишили в 2010 году. Решение об отмене было принято при помощи «подневольной» общественности — барнаульских муниципальных служащих и бюджетников — а вход в зал, где проводилось голосование, надёжно защищался правоохранителями. Новая инициатива о возврате всенародных выборов возникла в конце лета 2019 года, после очередной отставки очередного «сити-менеджера» Барнаула.

Руководитель фракции «СР» в Алтайском краевом Законодательном собрании Александр Молотов напомнил, что «назначаемые послушным единороссовским большинством Барнаульской городской Думы сити-менеджеры уже неоднократно доказывали свою несостоятельность, оказывались либо казнокрадами, либо неэффективными управленцами».

Вопрос о внесении соответствующих поправок к законодательство будет вынесен на сессию алтайских законодателей 26 сентября. Это решение поддержано всеми оппозиционными фракциями.

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Накануне, 23 сентября, в Барнауле состоялся круглый стол, но представители «Единой России» его прогнозировали, заявив, что у барнаульцев отсутствует запрос на выборность мэра.

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