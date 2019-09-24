Париж, , 07:08 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об отдельных встречах с американским коллегой Дональдом Трампом и главой Ирана Хасаном Рухани, сообщает Le Figaro.

Глава французского государства стремится провести двустороннюю встречу между двумя лидерами в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, поэтому Эммануэль Макрон отдельно встретится со своими коллегами.

«У меня была неформальная встреча с Трампом, я увижусь с Рухани и снова с Трамом», — заявил президент Франции журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что присоединение России к Парижскому соглашению — признак прогресса в области борьбы с глобальным изменением климата.

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