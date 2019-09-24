Барнаул, , 07:01 — REGNUM Активисты партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае провели круглый стол по вопросу необходимости возвращения прямых выборов мэра Барнаула. Как сообщает официальный сайт эсеров, несмотря на приглашение, мероприятие полностью проигнорировали представители «Единой России», но общественности через СМИ заявили: «У барнаульцев нет запроса на процедуру избрания мэра города».

"Это как в детстве с бабайкой. Мы маленькие закрывали глаза и уши — и как будто нет бабайки. Так и здесь: они закрывают глаза и уши — и как будто нет запросов», — отметил лидер фракции «Справедливая Россия» в алтайском парламенте Александр Молотов.

По его словам, люди с самого начала были против отмены выборов и введения назначаемости мэров, и что система «сити-менеджмента» изначально шла вразрез с мнением людей и была навязана властями.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всенародных выборов мэра жителей Барнаула лишили в 2010 году: 25 октября практически никто из тех, кто хотел поучаствовать в публичных слушаниях, где решался вопрос с отменой, не смог попасть в зал администрации Октябрьского района. Уже за полтора часа центральный вход оказался заблокированным большими силами милиции, в то время как само помещение для голосования было заранее заполнено «специальными» людьми — преимущественно чиновниками и подневольными бюджетниками — которые и «подарили» Барнаулу «сити-менеджера».

Инициатива «Справедливой России» по возвращению всенародных выборов мэра стартовала в августе 2019 года, после того как в отставку был отправлен очередной «сити-менджер» Игорь Савинцев.

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Но представители партии власти тут же стали делать публичные заявления о том, что в Барнауле отсутствует запрос на возвращение всенародных выборов и что действующее в регионе законодательство в полной мере соответствует нормам федерального.

Тем не менее инициативу о внесении соответствующих поправок поддержали представители всех оппозиционных сил в Алтайском краевом Законодательном собрании и Барнаульской городской думе. Этот вопрос будет рассмотрен на сессии законодателей 26 сентября.