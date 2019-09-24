Москва, , 06:56 — REGNUM Новое подразделение, на вооружении которого будут дальние беспилотные аппараты-разведчики, вскоре появится в Западном военном округе, сообщают 24 сентября «Известия» со ссылкой на источник в минобороны России.

Сообщается, что новые летательные аппараты помимо разведывательных функций смогут по команде оператора наносить удары высокоточными бомбами и ракетами, а также «подсвечивать» цели для дальнейшей атаки «Искандеров» или «Калибров». Речь идет об аппаратах «Форпост-Р», «Альтиус». Ожидается также массовое производство мощных ударных дронов «Охотник».

Базой для новых российских БПЛА будет смоленский аэродром Шаталово, откуда можно будет контролировать идущие с запада наземные транспортные пути.